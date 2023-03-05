В администрация Лисичанска считают, что при обстреле города ВСУ целились в мирных жителей в очереди за водой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск Луганской народной республики, целенаправленно ведя огонь по мирным жителям в очереди за водой.

«Сегодня Лисичанск был обстрелян укроцистами. Вражеская артиллерия применила снаряды натовского образца 155 миллиметров. Мирные жители ожидали приезда машины, которая доставляет воду. Удар был направлен именно по ним. Жертвой атаки стал один мужчина, семь человек получили осколочные ранения разной степени», – сказано в Telegram-канале администрации.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Лисичанска Андрея Скорого, украинские войска используют методы террористов, пытаются запугать население ЛНР.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, военнослужащие ВСУ обстреляли Лисичанск из артиллерийского орудия. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как писал сайт KP.RU, ВСУ ранее обстреляли Волноваху в ДНР из РСЗО HIMARS.