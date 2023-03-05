Ракетоносец Ту-22М экстренно приземлился в аэропорту Пулково Фото: Артем КИЛЬКИН

Ракетоносец Ту-22М экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково вечером 5 марта, рассказал источник в военных кругах.

Как передает «КП – Санкт-Петербург», самолет совершил незапланированную посадку в связи с неблагоприятными погодными условиями, никакой аварии на судне не произошло.

Отмечается также, что в воскресенье в Пулково некоторое время не смогли сесть несколько гражданских лайнеров из Москвы и Тобольска.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 28 февраля, аэропорт Пулково приостановил рейсы по причине обнаружения неопознанного летающего объекта (НЛО). На его перехват были направлены истребители по сигналу «Ковер». Его объявляют, как правило, при незаконном пересечении воздушного пространства страны или обнаружении неопознанных объектов в небе.

Напомним, незадолго до этого боевые самолеты уже поднимали в небо над Ленинградской областью из-за похожего сообщения об НЛО. Тогда режим ограничения полетов объясняли природными явлениями.