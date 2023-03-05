В подмосковном Видном произошел взрыв на коксогазовом заводе

В подмосковном Видном после взрыва в цеху начался пожар на коксохимическом заводе. Фото: Вконтакте, паблик Москва+Подмосковье.

Взрыв произошел на коксогазовом заводе в подмосковном Видном. Об этом в воскресенье 5 марта пишет Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

«Огнем охвачена насосная колонна с бензолом», - пишет агентство.

Сообщается, что общая площадь пожара около 200 кв.м., он распространился на всё здание. Огненный факел после взрыва поднялся на 20 метров. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные ликвидируют возгорание.

Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Фото: МЧС.

Коксогазовый завод в Видном – предприятие, на котором производят кокс, бензол, каменноугольную смолу.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе двое детей, погибли на пожаре здания в центре Москвы, в котором расположен отель «МКМ». во вторник 21 февраля в МЧС России. Сообщалось также о девяти пострадавших. Возгорание произошло в результате поджога.

Напомним, один человек погиб при пожаре в лифте на Тайнинской улице в Москве 1 марта 2023 года. Одна женщина пострадала, 15 жильцов дома спасли сотрудники МЧС