Пожар на коксогазовом заводе в Видном локализован

Пожар на коксохимическом заводе в Москвоской области локализован. Фото: МЧС.

Сотрудники МЧС локализовали пожар на коксохимическом заводе в Видном (Московская область). Об этом сообщили в региональном управлении министерства.

Сообщается, что сообщение о взрыве и возгорании на заводе поступило в 22.07 воскресенья, 5 марта. В 23.34 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. На борьбу с огнем привлечены 87 человек и 29 единиц специальной техники.

В компании «Мечел», в которую входит предприятие, сообщили, что люди не пострадали. Также сообщается, что происшествие не представляет угрозы для окружающей среды.

Компания расследует причины инцидента, для этого будет создана специальная комиссия.

Как писал сайт KP.RU, огненный факел после взрыва на коксохимическом заводе в Видном поднимался на 20 метров.

Ранее пожар произошел в одном из корпусов Московского политехнического университета.

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