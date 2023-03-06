Полковник ВСУ раскрыл планы Киева истощить Крым блокадой

Украинский военный назвал разрушение Крымского моста частью плана Киева по блокаде Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев рассматривает возможность блокады Крыма с целью физического истощения находящихся на полуострове военных и мирного населения. Об этом заявил в воскресенье 5 марта украинский военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится», - сказал Черник в интервью одному из украинских телеканалов.

Украинский полковник назвал одним из условий реализации этого плана разрушение Крымского моста, для чего, в свою очередь, Киеву понадобится западная авиация и дальнобойные ракеты.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки по направлению в Керчь. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

Позднее глава российского СК Бастрыкин заявил, что версия об организации Украиной теракта на Крымском мосту подтвердилась.

Тем временем планы Зеленского захватить Крым привели к расколу внутри США.