Жена Байдена отказалась тестировать умственные способности своего мужа

Супруга Джо Байдена назвала смехотворным предложение тестировать на умственные способности кандидатов в президенты США. Фото: REUTERS

Первая леди США назвала смехотворной идею проверки пожилых кандидатов на президентский пост на умственные способности. Джилл Байден заявила, что её супруг, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, не будет проходить подобный тест.

Ранее политик Никки Хейли предложила тестировать всех кандидатов на пост президента, чей возраст превышает 75 лет, на здравость рассудка.

«Смехотворно… Мы не станем даже обсуждать такое», - сказала Джилл Байден в интервью телеканалу CNN.

Первая леди привела недавний визит Байдена в Варшаву и Киев как пример того, что он здоров и находится в здравом рассудке.

Ранее врач перечислил все явные признаки деменции, которые есть у Байдена. Доктор Валерий Новоселов отметил «признаки постепенного когнитивного снижения, характерные при болезни Альцгеймера».

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь. По его словам, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.