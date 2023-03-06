В Турции заявили о возможности отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских истребителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара может отказаться от закупки устроителей F-16 у Вашингтона, рассмотрев варианты замены, например, российскими истребителями. Такое заявление в понедельник, 6 марта, сделал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 млрд долларов», - приводит слова члена СБ Турции агентство РИА Новости.

Эрхан заявил, что турецкое правительство совершило ошибку, когда просило у США истребители F-16, поскольку конгресс США до сих пор отказывается предоставить их под «каким-то предлогом». По его словам, что данные самолеты уже устарели, став неконкурентоспособны по сравнению с другими. Как считает политик, Анкаре стоит обратить внимание на китайские или российские истребители, а также европейский Eurofighter.

Напомним, в январе этого года Bloomberg писал о том, что Вашингтон не поставят Анкаре истребители F-16, пока Турция не согласится принять Швецию в Североатлантический альянс.