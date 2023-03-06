Командир «Гринч» заявил о точной работе артиллеристов ВДВ в ЛНР Фото: REUTERS

Минометные расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской Федерации в Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут стрельбу максимально точно. Такое заявление сделал командир расчета с позывным «Гринч», указав на небольшое расстояние до позиций украинских войск.

«Позавчера был случай: запросили пять мин на дальность два километра, а поразили с одной мины. Пехота противника продвигалась в нашу сторону», - приводит РИА Новости слова командира.

Как отметил «Гринч», между российскими и украинскими армиями очень маленькая дистанция, указав также на необходимости «работать очень точно». «Наш расчет очень точно выполняет свою работу», - добавил он.

Напомним, в конце февраля этого года российская артиллерия ударила по стоянке украинских войск под Херсоном. Как сообщалось, в результате артиллерийской атаки были уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).