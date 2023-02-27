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НовостиПолитика27 февраля 2023 7:22

Российская артиллерия ударила по стоянке ВСУ под Херсоном

РИА Новости: российская артиллерия ударила по стоянке ВСУ под Херсоном
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ под Херсоном

Фото: Александр КОЦ

Артиллерия России нанесла удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 февраля 2023 года.

Собеседник агентства уточнил, что в результате артиллерийской атаки уничтожены 12 украинских военных, еще шестеро получили ранения.

Как ранее писал сайт KP.RU, в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Потери украинской армии составили до 60 человек.

В тот же день журналисты узнали, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России сбросили фугасные авиабомбы ФАБ-500 на позиции украинских войск в Авдеевке в Донецкой Народной Республике.

Напомним, в начале февраля российские артиллеристы также нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) и ликвидировав семь единиц живой силы противника.

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