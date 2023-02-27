Российская артиллерия ударила по стоянке ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ под Херсоном Фото: Александр КОЦ

Артиллерия России нанесла удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 февраля 2023 года.

Собеседник агентства уточнил, что в результате артиллерийской атаки уничтожены 12 украинских военных, еще шестеро получили ранения.

Как ранее писал сайт KP.RU, в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Потери украинской армии составили до 60 человек.

В тот же день журналисты узнали, что штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России сбросили фугасные авиабомбы ФАБ-500 на позиции украинских войск в Авдеевке в Донецкой Народной Республике.

Напомним, в начале февраля российские артиллеристы также нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожив установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) и ликвидировав семь единиц живой силы противника.

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