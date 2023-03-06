Шольц назвал Джо Байдена одним из самых опытных президентов

Шольц назвал Байдена одним из самых опытных президентов Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал президента США Джо Байдена одним из самых опытных президентов, отметив, что американский лидер очень хорошо осведомлен о международных отношениях.

«Я думаю, он один из самых опытных президентов, знающих, как ведутся дела в мире», - заявил глава немецкого правительства в интервью телеканалу CNN.

Шольц также охарактеризовал Байдена, как сильную фигуру «с точки зрения трансатлантического партнерства, которое имеет большое значение для Европы, а также мира на планете и НАТО».

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне состоялись переговоры между Байденом и Шольцем. Как писал сайт KP.RU, позже в Белом доме заявили, что американский президент и глава немецкого правительства сообщили о намерении продолжать «настолько долго, насколько это необходимо» вводить санкционные ограничения против Москвы за проведение специальной военной операции на Украине.