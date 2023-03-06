Константин Малофеев впервые прокомментировал попытку покушения на себя Фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/ИТАР-ТАСС

Глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев в своем Telegram-канале впервые высказался о покушении на него. Предприниматель сообщил, что он не пострадал. Также он отметил, что инцидент никак не скажется на его патриотической позиции.

Константин Малофеев поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Предприниматель рассказал, что получил уже достаточно большое количество звонков и сообщений от обеспокоенных друзей и знакомых.

— Со мной все в порядке. Никто не пострадал, — заверил Малофеев.

Также он выразил надежду, что информация, полученная ФСБ, поможет правоохранителям найти и наказать виновных в убийстве Дарьи Дугиной.

— Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог! — закончил предприниматель.

Напомним, утром 6 марта ФСБ предотвратила покушение на убийство Константина Малофеева. Уже известно, что злоумышленники действовали аналогично, как в случае с Дашей Дугиной: предпринимателю заминировали автомобиль. Организатором покушения на главу группы компаний «Царьград» оказался контролируемый СБУ Денис Капустин, который участвовал в боевых действиях против российских войск на стороне Киева.