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НовостиПроисшествия6 марта 2023 7:13

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева

По данным спецслужб, планировали взорвать автомобиль
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили спецслужбы, уточнив, что ему планировали взорвать автомобиль, как это было совершено при убийстве Дарьи Дугиной.

«Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля - председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева», - сказано в заявлении ФСБ.

По данным спецслужб, организатор покушения на главу группы компаний «Царьград» был находящийся под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) основатель Денис Капустин, который принимал участие в боевых действиях против российских войск на стороне Киева.

Напомним, автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе недалеко от поселка Большие Вяземы в Московской области в конце августа 2022 года. Как сообщили очевидцы, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего огонь охватил всю машину. ФСБ сообщила, что взрыв подготовил украинский гражданин по заказу Киева.