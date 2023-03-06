ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили спецслужбы, уточнив, что ему планировали взорвать автомобиль, как это было совершено при убийстве Дарьи Дугиной.

«Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля - председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева», - сказано в заявлении ФСБ.

По данным спецслужб, организатор покушения на главу группы компаний «Царьград» был находящийся под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) основатель Денис Капустин, который принимал участие в боевых действиях против российских войск на стороне Киева.

Напомним, автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе недалеко от поселка Большие Вяземы в Московской области в конце августа 2022 года. Как сообщили очевидцы, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего огонь охватил всю машину. ФСБ сообщила, что взрыв подготовил украинский гражданин по заказу Киева.