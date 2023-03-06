Марочко заявил, что из-за некачественных боеприпасов у ВСУ сдетонировала РСЗО "Град" в районе Часова Яра

Марочко заявил, что из-за некачественных боеприпасов ВСУ сдетонировала РСЗО "Град" в районе Часова Яра Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в понедельник, 6 марта, заявил о детонации всего боекомплекта установки БМ-21 «Град», что произошло в районе подконтрольного Украине населенного пункта Часов Яр на артемовском направлении из-за некачественных боеприпасов.

«Во время боевой стрельбы, один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», - приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР, который сослался на собственные источники.

Марочко уточнил, что в результате детонации установка полностью уничтожена, а также погибли двое военных и восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, ранее военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республике (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска перебрасывают в Часов Яр западное вооружение, а также личный состав для создания укрепрайона и дальнейшей обороны города.

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