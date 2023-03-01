Советник Пушилина сообщил о стягивании ВСУ западного вооружения в Часов Яр для обороны Фото: REUTERS

Украинская армия перебрасывает в Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) западное вооружение, а также личный состав для того, чтобы создать там укрепрайона и для дальнейшей обороны города. Такое заявление сделал военно-политический эксперт, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы ДНР Ян Гагин.

«Сейчас Киев сконцентрировал свое внимание на Часове Яре, который станет следующим городом-крепостью. Теперь к обороне готовят его: стаскивают технику, в том числе западную, командование группировки Артемовска вывезло туда вооружение», - приводит ТАСС слова советника врио главы ДНР.

Гагин связал такое положение дел с тем, что украинские власти осознают неминуемость потери Артемовска.

Напомним, днем ранее, 28 февраля, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на данный момент для украинских войск сложилась крайне напряженная ситуация в Артемовске, а украинские СМИ писали о резком увеличении числа раненых бойцов ВСУ в городе.