Медведев заявил о возможности России вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия способна совместна с другими странами вбить последний гвоздь в крышку гроба западного неоколониализма. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своей статье, которая была опубликована на официальном сайте партии «Единая Россия».

«Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», - заявил политик.

Как заявляет Медведев, Россия может участвовать в данном процессе, поскольку никогда не имела своих колоний. Кроме того, политик заявляет, что борьба с неоколониализмом стала актуальной для XXI века. По его словам, на данный момент «подлинно суверенные государства» перестают бояться «диктата коллективного Запада», а их национальные интересы перевешивают санкционные риски.

«Абсцесс не может продолжаться вечно. Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», - написал зампред Совбеза РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны ведут себя как колонизаторы и обманывает развивающиеся страны.

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