Российские военные применили в зоне СВО высокоточные боеприпасы нового поколения Фото: REUTERS

Российская армия применила в зоне специальной военной операции высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщили в министерстве обороны России. Удар нанесли по ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт. В результате снаряд взорвался внутри ангара.

Оборонное ведомство опубликовало кадры применения боеприпасов.

Сообщается, что местоположение ангара установили с помощью беспилотника, а затем данные подтвердила российская разведка. Объект поразили с первого выстрела. Артиллеристам удалось попасть в центр, снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри.

Удар уничтожил военную технику и автомобили ВСУ, находящиеся внутри.

Ранее сообщалось, что Минобороны России ликвидировало пункт националистов «Азова*» в Марьевке. За сутки на линиях соприкосновения были уничтожены более 580 украинских боевиков.

*Запрещенная в РФ организация