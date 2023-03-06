Политик Догу Перинчек заявил о подготовке США «кровавой бойни» во время выборов в Турции Фото: pixabay.com

Когда в Турции начнутся президентские выборы - США организуют в стране настоящую «кровавую бойню». С таким предупреждением выступил турецкий политик, лидер партии «Родина» Догу Перинчек, чьи слова приводит газета Ayd nl k.

Перинчек обратил внимание прессы на то, что не так давно в заголовках американских газет мелькали формулировки о якобы «кровавой бойне» в Турции, которая начнётся во время президентских выборов. Политик уверен, что таким образом США прямо объявили всему миру о намерении устроить нечто ужасное, что повлечёт за собой множество жертв.

В подтверждение этой теории Перинчек указывает и на немецкие заголовки, которые обвиняли действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он будет ответственен за грядущий «пожар» в его же стране, называя главу государства «поджигателем». В связи с этим Перинчек уверен, что Запад готовит заговор против Эрдогана и всей Турции, призвав турецкий народ быть готовыми, и противиться американо-европейским планам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в конце февраля президент Турции Реджеп Эрдоган переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о текущей ситуации на Украине.