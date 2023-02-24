Эрдоган и Путин по телефону обсудили землетрясения в Турции и ситуацию на Украине Фото: REUTERS

Вечером 24 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию на Украине и землетрясения в Турции.

Во время беседы турецкий лидер заявил, что выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений.

- Эрдоган выразил благодарность Путину за солидарность в связи с землетрясением. ... Он также заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинском конфликте, - сообщили в канцелярии Эрдогана.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в ЮАР, что Анкара поддерживает план Киева по урегулированию ситуации на Украине. При этом он акцентировал внимание на том, что Россия в целом стремится и демонстрирует готовность к переговорам, в то время как Зеленский выдвинул план из 10 пунктов.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе итогового брифинга на саммите G20 назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запад готов потратить все деньги мира на уничтожение России (подробнее)