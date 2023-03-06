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НовостиВ мире6 марта 2023 11:04

Глава Пентагона заявил, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое

Остин отказался делать предсказания относительно того, перейдет ли город под контроль российских
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Пентагона заявил, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое

Глава Пентагона заявил, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое

Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что город Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.

«Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», - сказал в понедельник, 6 марта, глава американского военного ведомства, который на данный момент находится с официальным визитом в Иордании.

Остин отметил, что не будет делать предсказаний относительно того, перейдет ли город под контроль российских. «Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений», - заяви глава Пентагона.

Напомним, накануне NYT написал о том, что Киев готовит жителей к сдаче Артемовска, а Bild заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеют «принципиально разные взгляды» по поводу города.

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