Глава Пентагона заявил, что Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что город Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.

«Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», - сказал в понедельник, 6 марта, глава американского военного ведомства, который на данный момент находится с официальным визитом в Иордании.

Остин отметил, что не будет делать предсказаний относительно того, перейдет ли город под контроль российских. «Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений», - заяви глава Пентагона.

Напомним, накануне NYT написал о том, что Киев готовит жителей к сдаче Артемовска, а Bild заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеют «принципиально разные взгляды» по поводу города.

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