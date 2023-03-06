У Зеленского возникли разногласия с Залужным из-за Артемовска

Между Зеленским и Залужным возникли пререкания из-за Артемовска. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеют «принципиально разные взгляды» на ситуацию вокруг Артемовска. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Источники сообщили изданию, что между Зеленским и Залужным возникли разногласия и даже якобы пререкания из-за того, что главнокомандующий предлагал оставить Артемовск еще несколько недель назад.

Тем временем американские обозреватели и аналитики считают, что официальный Киев готовит украинцев к сдаче Артемовска.

Напомним, в США признали бедственное положение ВСУ в Артемовске. Также сообщалось, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал, что в районе Артемовска для украинских военных сложилась «крайне напряженная ситуация».

Тем временем британцы предсказали Украине поражение после слов Зеленского о сложностях в Артемовске.

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