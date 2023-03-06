Балицкий предрек переход Запорожья, Николаева и Одессы к России весной 2023 года Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поделился своими прогнозами относительно ближайшего будущего нескольких регионов. Чиновник считает, что уже весной 2023 года Украину ждет кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России. Об этом Балицкий рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

— Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра, — заявил врио губернатора Запорожской области.

По словам Балицкого, что на той территории, которую пока контролирует Киев, отмечается очень высокая степень уныния среди населения. Люди понимают бессмысленность происходящего и жестокость лидера Украины, которого чиновник сравнил с Гитлером.

Напомним, что Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты проведенного голосования и продолжает обстреливать территорию. Россия контролирует более 70% Запорожской области, ВСУ пока что занимают бывший областной центр — город Запорожье. Врио главы Балицкий подписал указ о переносе столицы региона в Мелитополь.

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