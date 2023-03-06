Euractiv: Болгария через посредников отправила Украине оружие на сумму свыше миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария в течение двух лет отправляет Киеву оружие через третьи страны. За это время Украина получила военную помощь общей стоимостью более 1 млрд долларов, выяснил портал EURActiv.

Издание побеседовало с бывшим депутатом Народного собрания Болгарии Велизаром Шаламановым. Сообщается, что несмотря на официальную позицию, власти отправляют на Украину вооружение, используя для этого посредников. Поставки начались еще до старта СВО. Их финансируют в основном Великобритания, Польша и США.

Также журналисты выяснили, что в 2022 году болгарская оружейная промышленность отметила рекордные продажи продукции за границу. Среди покупателей — Польша и Румыния, которые уже отправляли вооружение Киеву.

Официально же в Болгарии придерживаются позиции, что наращивание военной помощи Украине может привести к глобальному конфликту, а София не должна поддерживать продолжение противостояния.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как Болгария перепродавала российское топливо Украине.