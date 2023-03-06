Российские войска уничтожили до 225 военных ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки на Донецком направлении до 225 военнослужащих украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск и артиллерия уничтожили до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, боевую машину РСЗО «Ураган» и гаубицу Д-30», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены склад боеприпасов 55 артиллерийской бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в Донецкой народной республике.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 4 марта, Минобороны РФ сообщило о ликвидации на Донецком направлении до 490 солдат Вооруженных сил Украины.

Напомним, накануне российские войска поразили командный пункт «Азова»* в Запорожской области.

*Запрещенная в России террористическая организация