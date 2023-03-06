Российские военные за сутки сбили вертолет Ми-8 и два самолета ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские военные уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбили самолет Су-27, состоящий на службе у ВСУ. В районе Новопавловки Донецкой народной республики вывели из строя украинский вертолет Ми-8.

Также ВСУ понесли воздушные потери и в районе Красноармейска в ДНР. Там средствами противовоздушной обороны подбит самолет МиГ-29.

Кроме того, за сутки перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов.

В общей сложности с начала СВО российскими военными силами уничтожили 396 украинских самолетов, 217 вертолетов, 3345 БПЛА, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 бронированных машин, 1054 боевые машины РСЗО, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 военный автомобиль.

Ранее сообщалось, что только на Донецком направлении были ликвидированы до 225 боевиков ВСУ.