Военкор Коц: Украинский боец помог российским военным отбить атаку ВСУ в Артемовске Фото: Александр КОЦ

На днях в Артёмовске, наиболее горячей точке сражений, произошёл курьёзный случай - боец ВСУ случайно присоединился к российским войскам, и вместе с ними отразил атаку собственных товарищей. Об этом сообщил военкор Александр Коц, которому о ситуации рассказали бойцы на передовой.

Как рассказывают бойцы российских штурмовых отрядов, недавно к ним в окоп пришёл военный. Его форма ничем не отличалась, мужчина попросил сигарету, закурил, и в этот момент началась атака ВСУ. Все, включая «новенького», схватились за оружие и начали отстреливаться.

Гость наших военнослужащих проявил себя, застрелив сразу семерых наступающих. Атака была отражена, и российские военные уселись передохнуть, а заодно перезарядить оружие. И только в этот момент новоприбывший понял, что он находится не в рядах ВСУ, а в рядах армии России. Оказалось, что это был украинский военный, который по ошибке зашёл не в те окопы. Когда правда выяснилась, украинца пообещали представить к награде за эффективность, но в плен всё-таки взяли.

Ранее KP.RU сообщал о том, что глава Пентагона назвал Артёмовск «скорее символом», а не реально имеющим стратегическое значение опорным пунктом ВСУ, тогда как даже сам киевский режим признавал, что в случае захвата Артёмовска ВС РФ откроют для себя сразу множество направлений для атаки.