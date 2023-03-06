МИД России призвал Армению и Азербайджан к сдержанности в Нагорном Карабахе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия серьезно озабочена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан быть сдержанными, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», – приводится ее комментарий на сайте ведомства.

Как отметила дипломат, все вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем. Обострение ситуации подтверждает необходимость скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам, добавила Захарова.

Накануне Министерство обороны Азербайджана сообщило о погибших и раненных в результате боевого столкновения в Нагорном Карабахе. Как рассказали в ведомстве, утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, осуществлявший незаконные поставки военных грузов, однако пассажиры открыли огонь.

В этот же день МИД Армении заявил, что в результате диверсионной атаки, совершенной Вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе, погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела МВД непризнанной республики.

Как писал сайт KP.RU, в начале февраля в Минобороны России сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.