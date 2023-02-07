В Минобороны России сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы ведут переговоры по возобновления движения на дороге Степанакерт - Горис. Фото: REUTERS

Российскими миротворцы сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом свидетельствует информация в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - говорится в публикации от 7 февраля 2023 года.

Как отметили в Минобороны России, командование миротворческой группы РФ начало разбирательство совместно с азербайджанской и армянской сторонами по поводу инцидента. Российские миротворцы ведут переговоры по возобновления движения на дороге Степанакерт - Горис.

Напомним, 31 января президент России Владимира Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Несколько ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призывала Армению и Азербайджан к скорейшей разблокировке Лачинского коридора и урегулированию разногласий.

По ее мнению, Россия не ограничивается призывами к деэскалации, а "на земле" ищет реальные пути решения проблемы и "оказывает гуманитарное содействие".