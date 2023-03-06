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НовостиЭкономика6 марта 2023 14:40

Минфин РФ оценил дефицит федерального бюджета за январь-февраль 2023 в 2,58 триллиона рублей

Доходы бюджета составили 3,16 триллиона рублей, расходы – 5,74 триллиона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Дефицит федерального бюджета в январе-феврале 2023 составил 2,58 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета в январе-феврале 2023 составил 2,58 триллиона рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дефицит бюджета России в январе-феврале этого года составил 2,58 триллилона рублей, сообщает Министерство финансов РФ.

Как уточняется на сайте ведомства, доходы бюджета за отчетный период составили 3,16 триллиона рублей – это на 25% ниже, чем в 2022 году. Расходы оценены в 5,74 триллиона рублей, что на 52% выше показателей прошлого года.

В Минфине заявили, что предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе-феврале 2023 соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик в рамках закона о бюджете. С учетом средств Фонда национального благосостояния в случае отклонения объемов нефтегазовых доходов от их базового уровня такие показатели обеспечивают устойчивость бюджетной системы и укрепляют макроэкономическую и финансовую стабильность страны, заверили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей. Это произошло из-за роста объемов привлечения средств финансового рынка.