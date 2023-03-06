Политолог Федоров рассказал, как будут работать паспорта мобилизованных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире радио "КП" оценил идею паспортов семей мобилизованных. Политолог рассказал, что вероятной схемой организации работы таких документов станут МФЦ. Семьи мобилизованных смогут в уже работающих центрах получить всю необходимую помощь.

Георгий Федоров рассказал, что, поддерживая такую инициативу, государство решило системно подойти к вопросу поддержки мобилизованных. «Паспорта» улучшат работу открытых в регионах центров помощи семьям военнослужащих.

— Видимо, пришло время, что необходимо систематизировать всю информацию о семьях мобилизованных, об их чаяниях, нуждах и о том, чем может государство помочь. Потому что мобилизованные - они не профессиональные военные, а люди, которые отдают свой долг государству. И государство в большом долгу перед ними, — рассказал эксперт.

Федоров отметил, что процесс создания паспортов семей несложно организовать, так как в стране эффективно работает сеть МФЦ, занимающая цифровизацией информации, связанной с человеком.

— Исходя из этого, я думаю, что будет схема создана таким образом: через МФЦ семья мобилизованного может получить ту поддержку, которую она должна получить в тот или иной момент. Через МФЦ, как некий центр услуг, можно будет оформить социальную карту мобилизованных, — высказался политолог.

В многофункциональные центры же информация будет поступать от военкоматов или органов власти, предположил Георгий Федоров.

— Система МФЦ, которая создана, особенно в больших городах, работает эффективно. Этот сервис отработан очень хорошо. И в данном случае я думаю, что бюрократическая проволочка как раз и будет ликвидирована благодаря тому, что все это можно делать автоматизировано, через службу одного окна, — подытожил член Общественной палаты РФ.

Напомним, 6 марта стало известно, что Владимир Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного». Практику Курганской области распространят на все регионы России.