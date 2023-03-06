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6 марта 2023 16:32

Политолог Федоров рассказал, как будут работать паспорта мобилизованных

Эксперт предположил, что схема выдачи документов будет завязана на МФЦ
Мила ГЕНЬ
Политолог Федоров рассказал, как будут работать паспорта мобилизованных

Политолог Федоров рассказал, как будут работать паспорта мобилизованных

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в эфире радио "КП" оценил идею паспортов семей мобилизованных. Политолог рассказал, что вероятной схемой организации работы таких документов станут МФЦ. Семьи мобилизованных смогут в уже работающих центрах получить всю необходимую помощь.

Георгий Федоров рассказал, что, поддерживая такую инициативу, государство решило системно подойти к вопросу поддержки мобилизованных. «Паспорта» улучшат работу открытых в регионах центров помощи семьям военнослужащих.

— Видимо, пришло время, что необходимо систематизировать всю информацию о семьях мобилизованных, об их чаяниях, нуждах и о том, чем может государство помочь. Потому что мобилизованные - они не профессиональные военные, а люди, которые отдают свой долг государству. И государство в большом долгу перед ними, — рассказал эксперт.

Федоров отметил, что процесс создания паспортов семей несложно организовать, так как в стране эффективно работает сеть МФЦ, занимающая цифровизацией информации, связанной с человеком.

— Исходя из этого, я думаю, что будет схема создана таким образом: через МФЦ семья мобилизованного может получить ту поддержку, которую она должна получить в тот или иной момент. Через МФЦ, как некий центр услуг, можно будет оформить социальную карту мобилизованных, — высказался политолог.

В многофункциональные центры же информация будет поступать от военкоматов или органов власти, предположил Георгий Федоров.

— Система МФЦ, которая создана, особенно в больших городах, работает эффективно. Этот сервис отработан очень хорошо. И в данном случае я думаю, что бюрократическая проволочка как раз и будет ликвидирована благодаря тому, что все это можно делать автоматизировано, через службу одного окна, — подытожил член Общественной палаты РФ.

Напомним, 6 марта стало известно, что Владимир Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного». Практику Курганской области распространят на все регионы России.