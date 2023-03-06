США отказались выдавать визы направлявшимся на мероприятие ООН российским дипломатам Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Российская делегация не смогла попасть на мероприятие, организованное Организацией Объединённых Наций в Нью-Йорке, потому что США отказались выдавать дипломатам из России визы. Об этом заявила одна из участниц делегации РИА Новостям.

Сообщается, что делегация из России направлялась в Нью-Йорк, для участия в рабочей группе по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН, однако американская сторона безосновательно отказала им в визе, несмотря на то что россияне были приглашены.

Представительница России Ирина Тяжлова отдельно отметила, что наши дипломаты сталкиваются с таким поведением Вашингтона далеко не в первый раз. При этом США, как принимающая сторона мероприятия ООН, не имеет права препятствовать въезду участников собрания.

В МИД РФ также подчеркнули, что выдача виз дипломатам - это не привилегия страны, в которой проходит мероприятие, а правовая обязанность.

Ранее KP.RU сообщал о том, что МИД РФ осудил резкое сокращение Нидерландами числа российских дипломатов в стране.