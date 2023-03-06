Глава Еврокомиссии заявила, что зависимость ЕС от российских нефти и газа осталась в прошлом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия резко сократила экспорт нефти и газа в страны Евросоюза, поэтому зависимость ЕС от российских энергоносителей осталась в прошлом, уверена председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом. Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», – заявила она на пресс-конференции.

Уйти от зависимости от российских энергоресурсов ЕС помогли Соединенные Штаты и Норвегия, поставляющие сжиженный природный и трубопроводный газ, отметила глава ЕК. По мнению фон дер Ляйен, Россия сокращением поставок нефти и газа пыталась «разрушить сплоченность» ЕС, однако «произошло обратное».

Как писал сайт KP.RU, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала независимой от поставок нефти, газа и угля из России, при этом для экономики страны не произошло ничего серьезного. Германии удалось добиться независимости от российских энергоносителей за счет наращивания объемов поставок сжиженного природного газа через европейские порты и строительства новых портов на северном побережье страны, объяснил политик.