Аналитик Юшков: У Польши не получится представить Россию ненадежным поставщиком ради получения компенсации Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT рассказал, что польский энергетический концерн Orlen ищет возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа. Однако сделать это не получится — Варшава сама инициировала разрыв сотрудничества.

В конце февраля «Татнефть», с которой у поляков был заключен контракт, не смогла доставить товар, так как Польша не согласовала поставки.

Варшава сама призывала остановить поставки по нефтепроводу «Дружба» и внести это в санкционный пакет, напомнил Юшков. Теперь же там хотят попробовать получить максимум пользы из ситуации.

— Они пытаются представить Россию ненадёжным поставщиком и получить деньги. Но я думаю, что в итоге, если они дойдут до арбитража, всё будет представлено в качестве форс-мажора. Потому что это независящее от компании обстоятельство, — рассказал эксперт.

Ситуация с газом складывается аналогично — Польша отказалась платить в рублях, поэтому Россия перестала поставлять неоплаченный товар.

Варшава заверяет, что они справятся без российских энергоресурсов. При этом, как писал ФАН, председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт признался, что Россия продолжает снабжать нефтью мировой рынок.