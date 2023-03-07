Сенатор Митин: Россия обеспечивает себя зерном, мясом, сахаром и рыбой

Сенатор Митин рассказал, в каких сферах сохраняется необходимость в импорте продуктов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия достигла показателей «Доктрины продовольственной безопасности» по зерну, мясу, сахару, растительному маслу, рыбе. Это значит, что страна полностью может обеспечить свои потребности в этих продуктах. Об этом первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал в интервью KP.RU.

«По молоку импортозависимость пока сохраняется, но я думаю, в ближайшие год-два, учитывая особое внимание правительства и профильного министерства, мы от этого избавимся», - сказал сенатор.

Митин рассказал, что в 2022 году был собран очередной рекордный урожай плодов и ягод, который превысит 1,5 млн тонн, а экспорт сельхозпродукции по итогам года должен составить около 40 млрд долларов.

Напомним, согласно обновленной в 2020 году «Доктрине продовольственной безопасности» Россия должна не менее чем на 90% обеспечивать себя собственными молоком и молочными продуктами, а также овощами, не менее чем на 85% - рыбой, не менее чем на 60% - своими собственными фруктами. Подробности здесь на KP.RU.