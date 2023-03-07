Глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и Россия не угрожают другим странам Фото: REUTERS

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против каких-либо третьих сторон, а также не представляют угрозы для других стран.

«Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон», - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства во вторник, 7 марта, на ежегодной пресс-конференции.

Цинь Ган добавил, что отношения Москвы и Пекина «не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон».

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал о том, что Вашингтон собирается обнародовать некие данные о предоставлении Пекином военной помощи Москве, заявив позже, что компания Spacety из Китая поставляла России спутниковые снимки. МИД КНР опроверг сообщения Соединенных Штатов.