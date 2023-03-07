Госдеп США и Еврокомиссия обсудили способы лишить Россию доходов от алмазов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители Госдепа США и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом способы лишить Москву доходов от продажи алмазов. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщается, Госдеп США и Еврокомиссия обсудили с ведущими американскими и европейскими представителями индустрии важность участия данной отрасли «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов», - сказано в заявлении Госдепа США, где также дали обещание продолжить добиваться «экономических последствий» для Москвы из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Напомним, накануне Бельгия начала скупать российские алмазы перед Днем святого Валентина, увеличив объемы импорта этого товара на 25%. Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо ранее выступил против запрета на поставки в Европейский союз алмазов из России.