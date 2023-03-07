Товарооборот между Россией и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарооборот между Россией и Европейским союзом по итогам прошлого года достиг рекорда за последние восемь лет, при этом импорт российских товаров оказался на историческом максимуме, таким образом в торговле с РФ появился рекордный дефицит. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные расчеты на основе данных Евростата.

Ввоз российских товаров в Европейский союз в 2022 году вырос на четверть, достигая 203,4 миллиарда евро, что только на 230 миллионов меньше исторического максимума, который был достигнут в 2012 года, составляя 203,6 миллиарда евро.

Экспорт из Евросоюза в Россию снизился на 38,1% до 55,2 миллиарда евро, что является минимальным показателем с 2005 года. Тем не менее такое снижение экспорта не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота, который увеличился за год на 2,3%, достигнув 258,6 миллиарда евро.

Таким образом, дефицит Европейского союза в торговле с Россией по итогам 2022 года достиг рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое превышает показателя годом ранее.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рост товарооборота между Россией и Евросоюзом, заявив, что рост товарооборота происходит на фоне введенных санкций.