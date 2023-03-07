Глава МИД КНР заявил о двойных стандартах США в вопросе суверенитета Украины и Китая Фото: REUTERS

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган обвинил в двойных стандартах США, указав на то, что Вашингтон говорит о суверенитете, когда речь идет об Украине, однако забывает про это в ситуации с Тайванем.

«Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?» - заявил глава китайского внешнеполитического ведомства во вторник, 7 марта, на ежегодной пресс-конференции.

Цинь Ган напомнил, что Вашингтон призывает Пекин не поставлять оружие Москве, однако на протяжении долгого времени поставляет вооружение Тайваню, нарушая тем самым двустороннее коммюнике от 17 августа 1982 года.

Дипломат отметил, что Пекин не является стороной украинского конфликта, а также не поставляет вооружения ни Москве, ни Киеву. «На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем», - добавил он, отметив, что санкционной политикой конфликт урегулировать невозможно.

Как писал сайт KP.RU, Цинь Ган также заявил, что отношения России и Китая не представляют угрозы для других стран и не направлены против каких-либо третьих сторон.