Блогерша Лерчек попала под уголовное дело, у нее провели обыски

Валерия и Артем Чекалины Фото: t.me/ler_chek_official

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, и ее муж Артем Чекалин стали фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом. Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по Москве.

Следователи выяснили, что с июля 2020-го по июль 2022 года Лерчек была индивидуальным предпринимателем с упрощенным налогообложением, при котором лимит допустимого дохода составляет 150 млн рублей в год, но на деле получила большую прибыль с услуг по реализации фитнес-марафонов.

"Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, путем перечисления средств на счета ИП, созданные на ее мужа и других родственников, Чекалина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей, что считается особо крупным размером.

По уголовному делу следователи провели обыски по месту жительства Лерчек и ее пособников. Санкции статьи об уклонении по уплате налогов в особо крупном размере предусматривают, в том числе, лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила представленные поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предлагают смягчить наказание за налоговые преступления.

Согласно представленным поправкам, предпринимателям дадут гарантию, что они не будут привлечены к уголовной ответственности, если произведут уплату всех недоимок и пени.

Собираются также существенно уменьшить сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов, с десяти до шести лет. Таким образом преступления по данным статьям перейдут из категории тяжких в категорию небольшой и средней тяжести.