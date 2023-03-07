Сенатор от Аляски заявил о безрассудстве энергетической политики США Фото: REUTERS

Украинский кризис показал, что Вашингтон совершил стратегическую ошибку в энергетической политике, отказываясь от развития добычи нефти внутри страны. Такое мнение высказал сенатор от штата Аляски Дэн Салливан на энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне.

Салливан высказался за развитие добычи нефти на Аляске, но в данном регионе введены серьезные ограничительные меры на разработку полезных ископаемых, что было предпринято для защиты окружающей среды.

«Это показало безрассудность политики нынешней администрации. То, что они так сильно сфокусировались на прекращении производства американской энергии, было стратегической ошибкой», - заявил сенатор, призвав добывать нефть на Аляске «вместо того чтобы покупать в Венесуэле».

Напомним, ранее обозреватель Джек Спенсер в статье для издания 19FortyFive заявил, что президент США Джо Байден в своей энергетической политике повторяет ошибку Европейского союз, что может привести к незавидной судьбе. Журналист отметил, что ранее Евросоюз сделала ставку на «зеленую» энергетику, которая не оправдывает ожидания.