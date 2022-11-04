США рискуют повторить судьбу Европы из-за ошибки Байден

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в своей энергетической политике повторяет ошибку Европу, из-за чего может навлечь на свою страну ту же незавидную судьбу. Об этом пишет обозреватель Джек Спенсер в статье для издания 19FortyFive.

Он уточнил, что сейчас в Европейском союзе наблюдаются такие процессы как, рост цен на энергоносители, деиндустриализация и нормирование распределения топлива. Виной тому стремление политиков ЕС сделать ставку на "зеленую" энергетику, которая не оправдывает возложенные ожидания, констатировал Спенсер.

"Европейским семьям и предприятиям приходится платить высокую цену за эти неверные решения, - говорится в публикации. - Президент Байден ведет Америку по тому же самому, ошибочному пути. Если он не изменит курс, мы окажемся в таком же, к сожалению, затруднительном положении".

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты выразили мнение, что обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии.

Напомним, западные эксперты пришли к выводам, что переход на "зеленую энергетику" стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. По их оценке, такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.