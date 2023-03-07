Офицер ВСУ Кочевенко заявил об утрате возможностей для наступления Украины под Сватово и Кременной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Кочевенко заявил, что у украинской армии практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной.

Кочевенко заявил, что на данный момент на этом направлении «идут ожесточенные бои». По его словам, российские войска «существенно продвинулись, накопили силы», в то время как украинская армия, напротив, «утратила наступательный потенциал».

«Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше», - заявил офицер ВСУ в эфире телеканала «Рада», призвав сильно не переживать, если украинским воскам «какой-нибудь населенный пункт придется оставить».

Напомним, в минувшую субботу, 4 марта, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сказал о том, что российские войска максимально приблизились к позициям украинской армии в районе Кременной в ЛНР.