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НовостиПолитика7 марта 2023 7:14

Российское противодронное ружье «Гарпия» успешно испытали под Донецком

Ружеь протестировали против коптера DJI Mavic Pro
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российское противодронное ружье «Гарпия» успешно испытали под Донецком

Российское противодронное ружье «Гарпия» успешно испытали под Донецком

Фото: REUTERS

Российские военнослужащие успешно протестировали противодронное ружье «Гарпия» в зоне проведения специальной военной операции под Донецком против коптера DJI Mavic Pro, который используется среди прочего и как несущий боезаряды ударный дрон. Об этом пишет РИА Новости.

Эффективная дальность действия противодронного ружья «Гарпия», который работает от литийионного аккумулятора, составляет от 500 метров до 2 километров. Как сообщается, из-за воздействия ружья «Гарпия» на беспилотник может сместиться «домашняя точка», которой является место взлета и посадки, а сам дрон в результате может улететь на посадку в направлении, неизвестном оператору.

Напомним, в конце февраля этого года в России начались предварительные испытания новой разведывательной машины, разработанной для Сил специальных операций на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».