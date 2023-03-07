Российское противодронное ружье «Гарпия» успешно испытали под Донецком Фото: REUTERS

Российские военнослужащие успешно протестировали противодронное ружье «Гарпия» в зоне проведения специальной военной операции под Донецком против коптера DJI Mavic Pro, который используется среди прочего и как несущий боезаряды ударный дрон. Об этом пишет РИА Новости.

Эффективная дальность действия противодронного ружья «Гарпия», который работает от литийионного аккумулятора, составляет от 500 метров до 2 километров. Как сообщается, из-за воздействия ружья «Гарпия» на беспилотник может сместиться «домашняя точка», которой является место взлета и посадки, а сам дрон в результате может улететь на посадку в направлении, неизвестном оператору.

Напомним, в конце февраля этого года в России начались предварительные испытания новой разведывательной машины, разработанной для Сил специальных операций на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».