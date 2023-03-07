WSJ заявила о неготовности США к эре конфликтов «великих держав» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря рост оборонного бюджета США до 800 млрд долларов в год, Вашингтон не готов к ведению конфликта с «великими державами», в том числе с Россией и Китаем. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сказано в статье, США имеют несколько серьезных препятствий для соперничества с Москвой и Пекином.

«Сдвиги задерживаются из-за увлеченности войнами в Ираке и Афганистане, погони за дорогостоящим оружием, которое не оправдало себя, внутренних дебатов правительства США по поводу бюджета и разногласий по поводу срочности угрозы со стороны Пекина», - говорится в материале.

Отмечается, что корпоративная консолидация в оборонно-промышленном комплексе США ведет к сокращению производителей оружия, а также указано, что внимание и ресурсы Вашингтона значительно поглотил Киев.

В статье напоминают военную игру вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований, которая проходила в 2022 года и имитировала десантную атаку Китая на Тайвань. Отмечается, что у США «в течение недели закончились противокорабельные крылатые ракеты большой дальности».

Напомним, накануне российский сенатор Алексей Пушков, проанализировав шаги, которые предпринимают Вашингтон и Пекин, заявил, что конфликт между США и Китаем неизбежен. По его словам, де-факто он уже начался.