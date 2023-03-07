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НовостиОбщество7 марта 2023 8:30

ФСБ депортировала из России приезжего из Средней Азии за намерение сражаться на стороне ВСУ

Принять участие в украинском конфликте мужчине предложил неизвестный в интернете
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ депортировала из России приезжего из Средней Азии за намерение сражаться на стороне ВСУ

ФСБ депортировала из России приезжего из Средней Азии за намерение сражаться на стороне ВСУ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области депортировало из России временно проживающего в Московском регионе иностранного гражданина, собиравшегося сражаться на стороне Киева.

Ранее приезжий служил стрелком мотострелковой бригады Министерства обороны одной из республик Средней Азии. Принять участие в украинском конфликте на стороне Украине ему предложил неизвестный в интернете, обещая материальное вознаграждение.

«С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности Российской Федерации и создали условия для совершения преступления … ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий», - сказано в заявлении ФСБ.

В ведомстве напомнили, что участие наемника в вооруженном конфликте, а также вербовку, финансирование или иное обеспечение в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 18 лет.

Напомним, ранее ФСБ задержала агентов украинских спецслужб в Севастополе, которые передавали Киеву информацию о военных объектах России.