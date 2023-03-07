ФСБ депортировала из России приезжего из Средней Азии за намерение сражаться на стороне ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области депортировало из России временно проживающего в Московском регионе иностранного гражданина, собиравшегося сражаться на стороне Киева.

Ранее приезжий служил стрелком мотострелковой бригады Министерства обороны одной из республик Средней Азии. Принять участие в украинском конфликте на стороне Украине ему предложил неизвестный в интернете, обещая материальное вознаграждение.

«С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности Российской Федерации и создали условия для совершения преступления … ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий», - сказано в заявлении ФСБ.

В ведомстве напомнили, что участие наемника в вооруженном конфликте, а также вербовку, финансирование или иное обеспечение в Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 18 лет.

Напомним, ранее ФСБ задержала агентов украинских спецслужб в Севастополе, которые передавали Киеву информацию о военных объектах России.