Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Эстонии Алар Карис не стал подписывать принятый ранее парламентом закон о сносе разжигающих вражду объектов, заявив о неопределенности формулировок в документе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил Карис, из пояснений к закону можно увидеть, «что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти», но при этом «запрет сформулирован гораздо шире». По его словам, в подобной ситуации исполнитель закона вынужден «делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду».

В документе, который парламент принял 15 февраля 2023 года, говорилось об общедоступной части здания, а также публично выставленных памятниках, мемориалах и скульптурах, которые не должны «возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать совершение преступления». При нарушении данного требования предлагалось сносить объект.

Напомним, незадолго до принятия этого закона разведка Эстонии заявила об «угрозе» безопасности со стороны Москвы в долгосрочной перспективе.