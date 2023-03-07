Урсула фон дер Ляйен собирается претендовать на пост генсека НАТО Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на роль генерального секретаря НАТО, если ее не переизберут в ЕК. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica. Издание располагает данными, согласно которым подготовка к такому развитию событий началась несколько недель назад.

Газета утверждает, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе будет предпринята попытка продлить срок полномочий Йенса Столтенберга еще на год. Если сделать это не получится, то генсек освободит свой пост в сентябре. Срок полномочий фон дер Ляйен истекает летом 2024 года.

La Repubblica считает, что поездку главы Еврокомиссии в Канаду и США, которая начнется 7 марта, необходимо рассматривать в контексте возможного выдвижения ее кандидатуры на пост генсека НАТО.

Итальянская газета пишет, что фон дер Ляйен стала бы идеальным союзником для Вашингтона, потому что остальные потенциальные кандидаты «не совсем убедительны». Однако такой политический ход нарушит все замыслы других лидеров.

Отметим, что Йенс Столтенберг неоднократно говорил, что осенью не намерен продлевать срок своих полномочий.