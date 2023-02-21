Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 февраля 2023 23:00

Столтенберг подтвердил, что покинет пост генсека НАТО в сентябре 2023 года

Глава Североатлантического альянса выразил уверенность, что ему найдут достойную замену
Мария ПАВЛОВА
Столтенберг заявил, что не собирается продлевать свои полномочия генерального секретаря НАТО.

Столтенберг заявил, что не собирается продлевать свои полномочия генерального секретаря НАТО.

Фото: REUTERS

Йенс Столтенберг намерен покинуть пост генерального секретаря НАТО осенью 2023 года. Срок его полномочий истекает в сентябре. Генсек подтвердил в интервью телеканалу CNN, что не намерен продлевать свои полномочия.

«Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», - заявил Столтенбег.

Ранее западные СМИ сообщали, что возможным преемником Йенса Столтенберга может стать экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Почему Джонсон может оказаться подходящим кандидатом на пост главы Североатлантического альянса, читайте здесь на KP.RU.

По другой версии, командовать НАТО будет дама из соцлагеря.

В натовских кругах возможными кандидатками на замену Столтенбергу ранее называли бывших президентов Хорватии, Литвы и Эстонии. Речь идет о Колинде Грабар-Китарович, Дале Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.