Столтенберг подтвердил, что покинет пост генсека НАТО в сентябре 2023 года

Столтенберг заявил, что не собирается продлевать свои полномочия генерального секретаря НАТО. Фото: REUTERS

Йенс Столтенберг намерен покинуть пост генерального секретаря НАТО осенью 2023 года. Срок его полномочий истекает в сентябре. Генсек подтвердил в интервью телеканалу CNN, что не намерен продлевать свои полномочия.

«Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», - заявил Столтенбег.

Ранее западные СМИ сообщали, что возможным преемником Йенса Столтенберга может стать экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Почему Джонсон может оказаться подходящим кандидатом на пост главы Североатлантического альянса, читайте здесь на KP.RU.

По другой версии, командовать НАТО будет дама из соцлагеря.

В натовских кругах возможными кандидатками на замену Столтенбергу ранее называли бывших президентов Хорватии, Литвы и Эстонии. Речь идет о Колинде Грабар-Китарович, Дале Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.