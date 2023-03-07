Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 7 марта, заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло на данный момент нет, а Москва добивается целей посредством специальной военной операции.

«Продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в начале прошлой недели, 27 февраля, Песков оценил перспективы переговоров по украинскому кризису, заявив тогда, что предпосылок для диалога по Украине пока нет. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что специальная военная операция движется в сторону поставленных целей.