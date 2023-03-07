Шойгу сообщил, что украинские войска в феврале потеряли более 11 тысяч человек Фото: Минобороны РФ

Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Они превысили 11 тысяч человек.

В феврале Шойгу заявлял, что за январь 2023 года Киев потерял 6,5 тысячи военных. Тогда же за месяц Украина лишилась 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.

По данным иностранных разведок ВСУ несут колоссальные потери. Еще в конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина потеряла более 100 тыс. солдат. Это вызвало скандал и сообщение быстро изменили, убрав цифры.

В феврале 2023 года бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал еще большую цифру в ВСУ — 257 тыс. убитых, попавших в плен и пропавших без вести.

В израильской разведке сообщали, что ВСУ потеряли 157 тыс. своих солдат и еще порядка 9 тыс. иностранных наемников. Ранены — 234 тыс. В плену остаются около 17 тыс. бойцов.