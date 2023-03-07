Захарова сравнила Эстонию с фашистской Германией из-за запрета ношения оружия этническим русским

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала принятие Эстонией закона о запрете ношения оружия жителям этой страны, если они русские по этническому происхождению.

Дипломат сравнила прибалтийскую республику с фашистской Германией, напомнив, что последний раз подобные меры вводил Адольф Гитлер. В частности, по немецкому закону от 1938 года лицам еврейского происхождения запрещалось участвовать в производстве оружия, а цыганского происхождения – владеть оружием.

"Как видно, нынешнее эстонское правительство в попытке ещё больше ограничить русских жителей Эстонии пошло даже дальше, чем гитлеровское в регулировании прав на оружие для евреев", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западным странам становится все сложнее придерживаться единой линии в вопросе поддержки Украины. По ее словам, все хотят, чтобы боевые действия прекратились, но остается нерешенным вопрос, что для этого нужно. Взгляды разных стран на него расходятся.

"Некоторые думают, что нам достаточно сделать последнее усилие, а затем подвести черту и больше ничего не делать, и это вызывает беспокойство", - заявила политик.

Каллас считает, что часть европейских стран, среди которых Франция и Германия, хотят склонить Киев к переговорам с Россией.